“Influenza del pomodoro”, cosa sappiamo al momento sul focolaio indiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Si chiama Influenza del pomodoro ed è stata rilevata per la prima volta nei bambini nello stato meridionale indiano del Kerala a maggio. Ora però si è diffusa in altri due stati, il Tamil Nadu e l’Odisha, dove sono stati infettati bambini di nove anni, malgrado questo virus in genere colpisca i minori di cinque anni. Come scrive The Guardian gli scienziati stanno cercando di identificare meglio il virus, denominato Influenza del pomodoro a causa delle dolorose vesciche rosse che produce sul corpo. I bambini sono particolarmente vulnerabili perché si diffonde facilmente attraverso il contatto ravvicinato, ad esempio tramite pannolini, toccando superfici sporche o mettendo oggetti in bocca. Al momento l’infezione sarebbe in uno stato endemico e non viene considerato pericoloso per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Si chiamadeled è stata rilevata per la prima volta nei bambini nello stato meridionaledel Kerala a maggio. Ora però si è diffusa in altri due stati, il Tamil Nadu e l’Odisha, dove sono stati infettati bambini di nove anni, malgrado questo virus in genere colpisca i minori di cinque anni. Come scrive The Guardian gli scienziati stanno cercando di identificare meglio il virus, denominatodela causa delle dolorose vesciche rosse che produce sul corpo. I bambini sono particolarmente vulnerabili perché si diffonde facilmente attraverso il contatto ravvicinato, ad esempio tramite pannolini, toccando superfici sporche o mettendo oggetti in bocca. All’infezione sarebbe in uno stato endemico e non viene considerato pericoloso per la ...

