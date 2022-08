Influenza dei pomodori | un nuovo virus che viene dall' India | i sintomi della tomato flu

damiacer : @LucandoGian @afribix @AlessiaMorani @ChiaraFerragni Le suggerisco un motivo: la politica e l’influenza del Vatican… - PaolaAnna8 : RT @molumbe: @EnricoLetta Chieda a Draghi: 1) Qual è l’ammontare di debito pubblico oltre il quale una nazione finisce schiava dei mercati?… - BavuttiRoberta : RT @molumbe: @EnricoLetta Chieda a Draghi: 1) Qual è l’ammontare di debito pubblico oltre il quale una nazione finisce schiava dei mercati?… - MatteoRicc2 : @matteosalvinimi sono quasi le 8.42 e non hai ancora twittato articoli di extracomunitari. Hai preso l'influenza?… - alessperu : @DiventandoJeeg Va a casa per la convenienza dei partiti e non perché ha Governato male. È questo, glielo riconosco… -

Una nuova forma influenzale chiamata "tomato flu" (pomodori) sta creando allarme in India. Il ministro alla Salute ha invitato tutti gli stati alla massima attenzione, rendendo noto che un'ottantina di bambini sotto i 5 anni sono stati ...... la violenza è alla base della loro, ma applicarla richiede anche una sorta di salvacondotto etico per chi acconsente a essa'. Hanno fatto scalpore in Spagna le contestazionitifosi ...Un’ottantina di bambini sotto i 5 anni sono stati ricoverati con i sintomi di questa malattia, caratterizzata da bolle rosse che si trasformano in ulcere, simili a piccoli pomodori.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...