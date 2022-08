Incidente sul lavoro | morto un operaio di 52 anni a Milano | è rimasto schiacciato dai bancali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora unsul. All’alba di questa mattina, 25 agosto, undurante il suo turno in una ditta di logistica. La vittima si trovava a Buccinasco, nel Milanese, quando, intorno alle 5, è statoda alcuni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ècompresso dopo essere finito contro uno scaffale dicon il transapallet elettrico che stava guidando. Resta da chiarire se la causa dell’sia imputabile a un malore. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che lo hanno trovato in arresto cardiaco, ma non c’è stato niente da fare e non hanno potuto che constatarne il decesso. Insieme a loro sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Corsico, ...