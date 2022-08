Ilary Blasi pubblica una foto senza fede al dito (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilary Blasi senza fede nuziale Nella giornata di ieri è stato pubblicato un articolo sul settimanale Chi nel quale si parlava di quanto Ilary Blasi fosse furiosa con Francesco Totti. Quest’ultimo, infatti, non solo avrebbe visto la presunta fiamma Noemi Bocchi senza rispettare i presunti accordi presi in precedenza, ma avrebbe portato con sé anche L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 agosto 2022)nuziale Nella giornata di ieri è statoto un articolo sul settimanale Chi nel quale si parlava di quantofosse furiosa con Francesco Totti. Quest’ultimo, infatti, non solo avrebbe visto la presunta fiamma Noemi Bocchirispettare i presunti accordi presi in precedenza, ma avrebbe portato con sé anche L'articolo proviene da Novella 2000.

RealGossipland : Pare che Ilary Blasi sia volata in Croazia perché furibonda con il pupone dopo le ultime novità. LEGGILE QUI… - zazoomblog : Ilary Blasi e Francesco Totti spunta fuori il motivo della rottura: l’indiscrezione - #Ilary #Blasi #Francesco… - ParliamoDiNews : Ilary Blasi `provoca`in barca in Croazia. Francesco Totti? È già acqua passata | Intrattenimento #IlaryBlasi… - RtTanzania : RT @ParliamoDiNews: Ilary Blasi, vacanza in Croazia dopo la Tanzania #ilary #blasi #vacanza #croazia #tanzania #25agosto - ParliamoDiNews : Ilary Blasi, vacanza in Croazia dopo la Tanzania #ilary #blasi #vacanza #croazia #tanzania #25agosto -