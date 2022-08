Ilary Blasi ha fatto tutto il contrario di Totti: la scelta della conduttrice (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha fatto una scelta completamente contraria a quella del suo ex marito. Questa che sta giungendo al termine sarà un’estate che difficilmente verrà dimenticata! Non solo le alte temperature ci faranno ricordare per sempre questi ultimi mesi, ma anche tutte le notizie di gossip che si sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la separazione da Francescohaunacompletamente contraria a quella del suo ex marito. Questa che sta giungendo al termine sarà un’estate che difficilmente verrà dimenticata! Non solo le alte temperature ci faranno ricordare per sempre questi ultimi mesi, ma anche tutte le notizie di gossip che si sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fanpage : Alfonso Signorini svela un dettaglio sull'incontro avuto con la conduttrice. Come sta Ilary Blasi - Novella_2000 : Ilary Blasi pubblica una foto senza fede al dito (e parte per una nuova vacanza) - infoitcultura : Ilary Blasi, dopo il divorzio da Totti sbuca fuori l'inaspettato bacio - michael8716 : RT @dea_channel: in barca con la divina Ilary Blasi ?????????????? - Dade8351 : RT @dea_channel: in barca con la divina Ilary Blasi ?????????????? -