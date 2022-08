Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta fuori il motivo della rottura: l’indiscrezione (Di giovedì 25 agosto 2022) La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è senza ombra di dubbio il gossip dell’estate. Da tempo ormai non si fa altro che parlare della loro rottura. La coppia, dopo circa vent’anni, ha deciso di porre fine al matrimonio. I motivi sono ancora ignoti, ma si presume ci sia stato un tradimento da parte di uno dei due. Totti, poco prima che la separazione divenisse ufficiale, è stato paparazzato sotto il palazzo di Noemi Bocchi, sua presunta amante. Adesso, però, spuntano fuori ulteriori dettagli sul motivo della separazione. (Continua dopo la foto…) Ilary Blasi parlerà in tv della separazione da Totti? Clamorosa ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) La separazione traè senza ombra di dubbio il gossip dell’estate. Da tempo ormai non si fa altro che parlareloro. La coppia, dopo circa vent’anni, ha deciso di porre fine al matrimonio. I motivi sono ancora ignoti, ma si presume ci sia stato un tradimento da parte di uno dei due., poco prima che la separazione divenisse ufficiale, è stato paparazzato sotto il palazzo di Noemi Bocchi, sua presunta amante. Adesso, però,noulteriori dettagli sulseparazione. (Continua dopo la foto…)parlerà in tvseparazione da? Clamorosa ...

