Il West Ham dista solo 10 milioni di sterline dall'assicurarsi un nuovo grande acquisto (Di giovedì 25 agosto 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Il West Ham United è in trattative con il Club Brugge per ingaggiare il trequartista Hans Vanaken. Nonostante abbiano offerto alla squadra belga poco più di 10 milioni di sterline, gli Hammers finora non sono stati all'altezza dei loro sforzi per attirare il talentuoso 30enne in Premier League. Tuttavia, secondo un insider del club, che si chiama ExWHUEmployee online, i londinesi sono a corto di £ 10 milioni e dovrebbero quindi raddoppiare la loro offerta di apertura per avere successo nella loro ricerca del regista belga. ALTRO: Video: il Chelsea guarda il difensore della Bundesliga come alternativa a ...

