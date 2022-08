Il Volo, “Sei meraviglioso”: Piero Barone conquista i fan con il suo gesto d’amore – FOTO (Di giovedì 25 agosto 2022) “Sei meraviglioso”: Piero Barone si riconferma ancora una volta un ragazzo non solo talentuoso, ma soprattutto di buon cuore. conquista i fan con il suo gesto d’amore – FOTO. Piero Barone… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 25 agosto 2022) “Sei”:si riconferma ancora una volta un ragazzo non solo talentuoso, ma soprattutto di buon cuore.i fan con il suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Rubra5 : @ilvolobrasilfc1 @piero_barone Ma per carita'...#Diodato, tu che sei un ottimo cantante, salvati la carriera stan… - FilippoBuono : RT @Xueza_00: come al solito la quarta fascia spazia da Bruges - volo comodo città romantica tifo discreto - a Marsiglia - pozza fognaria s… - deviled_chicken : RT @Xueza_00: come al solito la quarta fascia spazia da Bruges - volo comodo città romantica tifo discreto - a Marsiglia - pozza fognaria s… - J_Bonandi : RT @Xueza_00: come al solito la quarta fascia spazia da Bruges - volo comodo città romantica tifo discreto - a Marsiglia - pozza fognaria s… - Rirai11 : RT @Xueza_00: come al solito la quarta fascia spazia da Bruges - volo comodo città romantica tifo discreto - a Marsiglia - pozza fognaria s… -