Il terribile racconto della podista crollata dopo il traguardo: “Sono morta per 22 minuti” (Di giovedì 25 agosto 2022) La podista è crollata dopo aver tagliato il traguardo della maratona di Buenos Aires. Per circa ventidue minuti il suo cuore si è fermato. I medici le hanno praticato di tutto, dal massaggio cardiaco alle scariche con il defibrillatore, fino ai farmaci per rianimarla. dopo un po’, la podista è tornata in vita, riaccendendo in tutte le speranze. La sportiva ha ricevuto un vero e proprio miracolo. (Continua dopo la foto…) Gemelle sposano gemelli e partoriscono: quello che accade dopo il parto lascia tutti senza fiato, è incredibile podista crolla dopo aver tagliato il traguardo dopo aver tagliato il traguardo della ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) Laaver tagliato ilmaratona di Buenos Aires. Per circa ventidueil suo cuore si è fermato. I medici le hanno praticato di tutto, dal massaggio cardiaco alle scariche con il defibrillatore, fino ai farmaci per rianimarla.un po’, laè tornata in vita, riaccendendo in tutte le speranze. La sportiva ha ricevuto un vero e proprio miracolo. (Continuala foto…) Gemelle sposano gemelli e partoriscono: quello che accadeil parto lascia tutti senza fiato, è incredibilecrollaaver tagliato ilaver tagliato il...

1972book : @gervasoni1968 Sul tema le consiglio questo di @DarioFertilio. - storicang : Il racconto del terribile massacro di una famiglia in una piccola località del Kansas divenne un best seller e segn… - parodi_lucio : Il mio racconto di un anno fa da #Amatrice. Già sei anni sono passati da quel terribile terremoto - saxolino : Entrò in cartoleria a comprare qualche figurina dei minions per mio figlio il tipo (che non conosco) mi fa' 'ti rac… - GerardoDAmico : Bellissimo, chiaro, terribile, coinvolgente il racconto di ieri sera. Di una Giornalista con la maiuscola, di una t… -