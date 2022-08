Il primo giorno di scuola non si scorda mai

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 25 agosto 2022) Entusiasmo, trepidazione, timore: è ildi. L’inizio di una lunga avventura. Per figli e genitori. Ritmi e abitudini nuovi, che mettono a dura prova ogni famiglia. Anche la più perfetta. Quando sei piccolo non puoi capire cosa significhi quel piccolo grande passo nel “mondo dei grandi”. Corri su per le scale al suono della campanella senza voltarti indietro. Verso ciò che sarà. Ma se, per un attimo, ti fossi girata a guardarmi, quella consapevolezza, cara Silvia, l’avresti letta nei miei occhi. Tu, che fai parte di quella schiera di bambini che sembrano nati pronti a lasciare la mano della propria mamma per andare a conquistare il mondo. E chissà se è davvero una sicurezza interiore o semplicemente una corazza dietro alla quale nascondi le tue fragilità... Sarà difficile vederti da dietroSulla strada che ...