Il paesaggio a strati delle Alpi: un’opera grandiosa paragonabile alla Muraglia cinese (Di giovedì 25 agosto 2022) Vivere su un pendio comporta instabilità, precarietà. Se non è trattenuto, tutto rotola giù. Bisogna sapersi aggrappare e lì rimanere. Non solo. Gli antichi Alpigiani hanno dovuto farsi in quattro per rendere l’inclinazione percorribile: zigzag, gradini, mancorrenti, fili a sbalzo, teleferiche. E hanno escogitato protesi indispensabili: ramponi, scarpe chiodate per i prati, racchette da neve. Poi, dove possibile, è stato necessario annullare il pendio ricavando i famosi terrazzamenti. Si muove la terra formando porzioni di piano contenute da muri a secco di pietra locale, che seguono in orizzontale le linee isometriche. Prende vita così un paesaggio a strati, dall’aspetto fortificato, possente. E al contempo sinuoso nel suo disegno quieto che segue l’andamento del versante, circondando i promontori, sottolineando le rientranze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Vivere su un pendio comporta instabilità, precarietà. Se non è trattenuto, tutto rotola giù. Bisogna sapersi aggrappare e lì rimanere. Non solo. Gli antichigiani hanno dovuto farsi in quattro per rendere l’inclinazione percorribile: zigzag, gradini, mancorrenti, fili a sbalzo, teleferiche. E hanno escogitato protesi indispensabili: ramponi, scarpe chiodate per i prati, racchette da neve. Poi, dove possibile, è stato necessario annullare il pendio ricavando i famosi terrazzamenti. Si muove la terra formando porzioni di piano contenute da muri a secco di pietra locale, che seguono in orizzontale le linee isometriche. Prende vita così un, dall’aspetto fortificato, possente. E al contempo sinuoso nel suo disegno quieto che segue l’andamento del versante, circondando i promontori, sottolineando le rientranze, ...

