Il mito di Carmelo Imbriani avvolge ed emoziona Benevento Città Spettacolo

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– La prima serata disi tinge di giallorosso e lo fa nel segno delle emozioni, del ricordo e della passione. Serata dedicata al ricordo di, indimenticabile ‘7’, capitano e anche allenatore del ‘suo’. “La storia di una promessa”, questo il titolo del libro presentato sul palco di Piazza Federico Torre, alla presenza di Gianpaolo, fratello di, colui il quale ha deciso di portare in giro per il mondo il nome del fratello attraverso l’immagine che più lo ha rappresentato nel corso della sua carriera: esultante con le braccia al cielo. Una promozione che sta percorrendo l’intera nazione e che, solo a, ha vissuto tre appuntamenti. Ma ...

Il mito di Carmelo Imbriani resta e si conserva di generazione in generazione. Nel 2021 il nuovo attaccante del Benevento Adolfo Gaich, prelevato dal CSKA Mosca, rinunciò al numero 23 che aveva