Il Milan affronterà il Chelsea: il commento a caldo di Maldini! (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Milan quest’anno è entrato in Champions League dalla porta principale, come non accadeva da anni. I rossoneri si sono presentati al sorteggio di Nyon come teste di serie e hanno pescato Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ha espresso parole di cautela durante la sua intervista a MilanTV ma ha ammesso che “Sulla carta, sembra meno difficile rispetto a quello dell’anno scorso. Poi le insidie ci sono sempre”. Maldini sorteggio Champions Chiaramente l’insidia più grande per i Campioni d’Italia è rappresentata dal Chelsea di Tuchel e Maldini lo sa: “Le favorite sono Milan e Chesea. È bene avere una squadra forte all’interno del girone, può semplificare un pochino la qualificazione. Sulla carta è un girone che ci soddisfa”. Per l’ex difensore ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilquest’anno è entrato in Champions League dalla porta principale, come non accadeva da anni. I rossoneri si sono presentati al sorteggio di Nyon come teste di serie e hanno pescato, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ha espresso parole di cautela durante la sua intervista aTV ma ha ammesso che “Sulla carta, sembra meno difficile rispetto a quello dell’anno scorso. Poi le insidie ci sono sempre”. Maldini sorteggio Champions Chiaramente l’insidia più grande per i Campioni d’Italia è rappresentata daldi Tuchel e Maldini lo sa: “Le favorite sonoe Chesea. È bene avere una squadra forte all’interno del girone, può semplificare un pochino la qualificazione. Sulla carta è un girone che ci soddisfa”. Per l’ex difensore ...

zazoomblog : Sorteggi di Champions Chelsea per il Milan e Paris Saint-Germain per la Juventus. Bene il Napoli. L’Inter affronter… - mabu37066 : RT @GiovanniDElia11: #Maldini a #Milan TV: 'Noi vogliamo competere per qualcosa di sempre più grande. Non credo che siamo pronti a sognare… - Totiii_Ali : RT @GiovanniDElia11: #Maldini a #Milan TV: 'Noi vogliamo competere per qualcosa di sempre più grande. Non credo che siamo pronti a sognare… - NandoNuovo : RT @GiovanniDElia11: #Maldini a #Milan TV: 'Noi vogliamo competere per qualcosa di sempre più grande. Non credo che siamo pronti a sognare… - Redblack100x100 : RT @GiovanniDElia11: #Maldini a #Milan TV: 'Noi vogliamo competere per qualcosa di sempre più grande. Non credo che siamo pronti a sognare… -