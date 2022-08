Il Giugliano ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Manuel Nocciolini

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo rinforzo in casa. Il club campano, ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C, hatodi. L’attaccante classe ’89 ha sottoscritto un accordo biennale con i gialloblu dopo l’ultima esperienza con la maglia del Grosseto nel girone B. Lo scorso anno per lui 5 gol in 17 presenze. La nota del club: “IlCalcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, l’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NapoliToday

