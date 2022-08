Il Gas schizza a 302 euro | nuovo record | il piano del Governo

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tensione fin dai primi scambi ad Amsterdam per il future sul gas naturale. Il contratto è sempre sui massimi e ritocca il suotoccando in apertura i 302al megawattora. Nel caso in cui dovesse verificarsi lo scenario peggiore e Mosca tagliasse ulteriormente le forniture di gas verso l’pa, l’Italia ha già pronto unper parare i colpi di una crisi energetica senza precedenti. Non sarebbe una cura indolore, però, e all’utilizzo degli stoccaggi (arrivati ormai all’80 per cento), si aggiungerebbe il razionamento dei consumi Ad ogni modo, e in attesa di sapere se dovrà essere attuata, la strategia deldovrebbe essere annunciata la settimana prossima. «Il livello di riempimento degli stoccaggi ha ormai toccato l’80%, in linea con l’obiettivo di raggiungere il 90% entro ottobre ...

