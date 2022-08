Il gas gratis a tutti i residenti: firmata la legge regionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Per contrastare l'aumento dei costi dell'energia, il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha firmato una legge regionale che di fatto consentirà ai residenti nella regione di avere il gas gratis nei prossimi mesi. Nel dettaglio... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Per contrastare l'aumento dei costi dell'energia, il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha firmato unache di fatto consentirà ainella regione di avere il gasnei prossimi mesi. Nel dettaglio...

