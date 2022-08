Il caso Malinovskyi e il limbo dell’Atalanta (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è stata una settimana come le altre per Ruslan Malinovskyi. È iniziato tutto giovedì, quando Fabrizio Romano ha riportato la notizia che Atalanta e Olympique Marsiglia starebbero parlando per un trasferimento del centrocampista. È una notizia strana, difficile da leggere: il campionato è già iniziato, l’Atalanta dovrà vivere un anno di rinnovamento dopo la prima stagione negativa del ciclo gasperiniano, e Malinovski sembra uno dei pochi giocatori su cui vale la pena ricostruire. Nel tweet il giornalista scrive che «vuole una nuova sfida» ma il giorno dopo la conferenza di Gasperini mette la notizia sotto una luce diversa. Come spesso gli capita, Gasperini si impelaga dentro le polemiche del giorno con un certo spirito masochista. L’allenatore dice che Malinovskyi è stato in questi anni in mezzo a un equivoco sul suo ruolo: «era arrivato come ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è stata una settimana come le altre per Ruslan. È iniziato tutto giovedì, quando Fabrizio Romano ha riportato la notizia che Atalanta e Olympique Marsiglia starebbero parlando per un trasferimento del centrocampista. È una notizia strana, difficile da leggere: il campionato è già iniziato, l’Atalanta dovrà vivere un anno di rinnovamento dopo la prima stagione negativa del ciclo gasperiniano, e Malinovski sembra uno dei pochi giocatori su cui vale la pena ricostruire. Nel tweet il giornalista scrive che «vuole una nuova sfida» ma il giorno dopo la conferenza di Gasperini mette la notizia sotto una luce diversa. Come spesso gli capita, Gasperini si impelaga dentro le polemiche del giorno con un certo spirito masochista. L’allenatore dice cheè stato in questi anni in mezzo a un equivoco sul suo ruolo: «era arrivato come ...

