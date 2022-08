Il capo della polizia del Giappone si dimetterà per le gravi falle nella sicurezza durante l’attentato in cui era stato ucciso Shinzo Abe (Di giovedì 25 agosto 2022) Il capo della polizia del Giappone, Itaru Nakamura, si dimetterà a causa delle gravi falle riscontrate nella sicurezza durante l’attentato in cui lo scorso 8 luglio era stato ucciso l’ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe. durante la conferenza stampa in Leggi su ilpost (Di giovedì 25 agosto 2022) Ildel, Itaru Nakamura, sia causa delleriscontratein cui lo scorso 8 luglio eral’ex primo ministroseAbe.la conferenza stampa in

borghi_claudio : Dietro ogni incompetente c'è un... c'è un... definite voi. Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di ga… - BelpietroTweet : Oltre al goffo blocco delle tariffe, il capo della sinistra pensa a improbabili corsie preferenziali per le rinnova… - ilfoglio_it : 'Non se devono permette de dimme ‘me te compro’. Io li sparo, li ammazzo'. La lite notturna di Ruberti, il capo di… - ColBridgerton1 : @ABridgerton188 Non combiniamo Niente e sei il capo della nostra famiglia della famiglia Mia e di Pen sono io il Ca… - ilpost : Il capo della polizia del Giappone si dimetterà per le gravi falle nella sicurezza durante l’attentato in cui era s… -