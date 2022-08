Il 23 agosto l'attore avrebbe compiuto 52 anni. La madre: «La mia guida sul sentiero della vita» (Di giovedì 25 agosto 2022) A 16 anni era già una grande promessa del cinema, e a 19 candidato all’Oscar e ai Golden Globe. Noto per il suo impegno umanitario e ambientalista, tanto da essere definito “il James Dean vegano”, River Phoenix – fratello dell’attore e attivista Joaquin – è rimasto nella memoria come uno dei belli e dannati di Hollywood, simbolo della X Generation. Morto per un’overdose di speedball la notte di Halloween del 1993 mentre, assieme al fratello e ad altre celebs del cinema e della musica, partecipava a una festa in un locale di proprietà di Johnny Depp, la madre lo ha ricordato a 29 anni dalla morte nel giorno, il 23 agosto, che avrebbe segnato il suo 52esimo compleanno. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 agosto 2022) A 16era già una grande promessa del cinema, e a 19 candidato all’Oscar e ai Golden Globe. Noto per il suo impegno umanitario e ambientalista, tanto da essere definito “il James Dean vegano”, River Phoenix – fratello dell’e attivista Joaquin – è rimasto nella memoria come uno dei belli e dannati di Hollywood, simboloX Generation. Morto per un’overdose di speedball la notte di Halloween del 1993 mentre, assieme al fratello e ad altre celebs del cinema emusica, partecipava a una festa in un locale di proprietà di Johnny Depp, lalo ha ricordato a 29dalla morte nel giorno, il 23, chesegnato il suo 52esimo compleanno. ...

fanpage : “52 anni fa, ho sperimentato un amore oltre ogni mia comprensione, che ha trasformato la mia vita e si è moltiplica… - rtl1025 : ?? Renato #Pozzetto è ricoverato all’ospedale di Circolo di #Varese dal 12 agosto. L’attore 'è stato trasportato al… - LEBBY4EVER : Al Festival del Cilento @lastrico il 21 agosto ha ricevuto premio come miglior attore serie TV. In questa intervist… - LEBBY4EVER : RT @LEBBY4EVER: Al Festival del Cilento @lastrico il 21 agosto ha ricevuto premio come miglior attore serie TV. In questa intervista ha par… - axelvassallo : RT @mao59: 25 agosto 1930, Fountainbridge, Edimburgo, Regno Unito nasceva l’attore e produttore cinematografico Sean Connery ?????? “Non c'è… -