I social network contro le fake news | anche pro-Usa

(Di giovedì 25 agosto 2022) Un caso più raro che unico di campagna digitale a favore degli Stati Uniti ela Russia. Un recente report della società di analisi dei media Graphika, insieme alla Stanford University, ha individuato una strategia su Facebook e Twitter orientata a influenzare gli utenti in Medio Oriente e in Asia a favore di commenti e informazioni sulla politica estera americana ela Russia. Secondo i ricercatori che hanno elaborato il report, “i dati mostranoi limiti dell’utilizzo di tattiche non native per generare interazione e creare influenza online. La stragrande maggioranza dei post e dei tweet che abbiamo analizzato non ha ricevuto più di qualche mi piace o retweet”. Nell’operazione sono stati sfruttati gli strumenti dei principali(Twitter, Facebook, Instagram e altri) per ...