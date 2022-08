I partiti pro e quelli contrari al ritorno del nucleare in Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) La crisi del clima e i prezzi stellari dell'energia rimettono al centro del dibattito l'atomo: destra e terzo polo a favore, sinistra e Movimento 5 Stelle no. Ma gli esperti sollecitano scelte definitive e attenzione ai costi. Mentre l'Italia ancora deve trattare le sue scorie Leggi su wired (Di giovedì 25 agosto 2022) La crisi del clima e i prezzi stellari dell'energia rimettono al centro del dibattito l'atomo: destra e terzo polo a favore, sinistra e Movimento 5 Stelle no. Ma gli esperti sollecitano scelte definitive e attenzione ai costi. Mentre l'ancora deve trattare le sue scorie

ilGIANNON123 : @MartinoTato @michele_geraci @stefanobezz @OGiannino La situazione è peggiorata nel 2022 visto hanno chiuso televis… - Pirichello : @Gianskrt Io di base faccio fatica ad identificarmi in qualcosa perché ho una mentalità e idee di destra ma sono pr… - RobertaLegale : @andrea_cangini @CarloCalenda Benché io sia pro Draghi non capisco perché il PdC non debba essere espressione di li… - Mariari30057064 : RT @Debaser731: @dariodangelo91 Che eravate in un meeting di partiti pro Draghi? Prova a portarlo in piazza il tuo amico #Draghi... https:/… - archmeo : @esposito18669 @GiuseppeConteIT Una volta caduto il Governo, il PD doveva mettersi a capo di tutti i partiti pro Dr… -