“I nomi dei ministri”. Mentana vede già il prossimo governo e disintegra la sinistra senza leader (Di giovedì 25 agosto 2022) Enrico Mentana applaude Giorgia Meloni, destinata a vincere le elezioni del 25 settembre. Il direttore del Tg di La7 ha rilasciato un'intervista a Italia Oggi nella quale smonta diverse delle tesi che la sinistra usa per attaccare la numero uno di Fratelli d'Italia: “Meloni è riuscita a cancellare l'immagine negativa che aveva FdI, non a casa ha dato spazio nelle liste ai moderati del centrodestra. Ci sono Tremonti, Pera, Nordio. Dall'opposizione ha tenuto una linea più atlantista e antirussa di Forza Italia e Lega. Non la si può accusare di essere amica di Putin, la stessa cosa non si può dire di Salvini, Berlusconi e Conte. Meloni è in testa nei sondaggi perché si è posta come alternativa, grazie alla decisione di essere stata all'opposizione per tutta la legislatura”. Il futuro governo? Mentana fa le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Enricoapplaude Giorgia Meloni, destinata a vincere le elezioni del 25 settembre. Il direttore del Tg di La7 ha rilasciato un'intervista a Italia Oggi nella quale smonta diverse delle tesi che lausa per attaccare la numero uno di Fratelli d'Italia: “Meloni è riuscita a cancellare l'immagine negativa che aveva FdI, non a casa ha dato spazio nelle liste ai moderati del centrodestra. Ci sono Tremonti, Pera, Nordio. Dall'opposizione ha tenuto una linea più atlantista e antirussa di Forza Italia e Lega. Non la si può accusare di essere amica di Putin, la stessa cosa non si può dire di Salvini, Berlusconi e Conte. Meloni è in testa nei sondaggi perché si è posta come alternativa, grazie alla decisione di essere stata all'opposizione per tutta la legislatura”. Il futurofa le ...

