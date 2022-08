I gironi della Champions League (Di giovedì 25 agosto 2022) Da poco è terminato il sorteggio che ha decretato i gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Le squadre italiane che parteciperanno a questa edizione sono quattro: Milan, Juventus, Inter e Napoli. Il Milan è posizionato in prima fascia avendo vinto lo scorso campionato di Serie A, la Juventus si trova in seconda fascia ed infine L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Da poco è terminato il sorteggio che ha decretato iUEFA2022/2023. Le squadre italiane che parteciperanno a questa edizione sono quattro: Milan, Juventus, Inter e Napoli. Il Milan è posizionato in prima fascia avendo vinto lo scorso campionato di Serie A, la Juventus si trova in seconda fascia ed infine L'articolo

juventusfc : ?? In questo thread tra poco scopriamo le nostre prossime avversarie della fase a gironi della @ChampionsLeague! C… - sscnapoli : ?? Inizia il sorteggio della fase a gironi della @ChampionsLeague! ?? #UCL | #UCLdraw ?? #ForzaNapoliSempre - UEFAcom_it : ?? Come funziona? ?? Quando si svolge? ?? Chi partecipa? Tutte le info sul sorteggio della fase a gironi di… - pierpu6767 : @Cruze712 @jup1897 @juventusfc Ci sentiamo al termine della fase a gironi - SN4IFUN : ?? Italiane in #ChampionsLeague: ecco tutto quello che c'è da sapere su sorteggi e gironi della nuova stagione di C… -