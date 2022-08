I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 22/23 (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggi CHAMPIONS: i GIRONI di Inter, Juve, Milan e Napoli L'Inter ha pescato Bayern e Barcellona, Juve contro Psg e Benfica, mentre il Milan se la vedrà con Chelsea e Salisburgo. Il Napoli ha preso Liverpool e Ajax Gruppo A: Ajax, Liverpool, NAPOLI, Rangers. Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges. Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, INTER, Viktoria Plzen. Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia. Gruppo E: MILAN, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria. Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic. Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenhagen. Gruppo H: Psg, JUVENTUS, Benfica, Maccabi Haifa. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggi: idi Inter, Juve, Milan e Napoli L'Inter ha pescato Bayern e Barcellona, Juve contro Psg e Benfica, mentre il Milan se la vedrà con Chelsea e Salisburgo. Il Napoli ha preso Liverpool e Ajax Gruppo A: Ajax, Liverpool, NAPOLI, Rangers. Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges. Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, INTER, Viktoria Plzen. Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia. Gruppo E: MILAN, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria. Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic. Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenhagen. Gruppo H: Psg, JUVENTUS, Benfica, Maccabi Haifa.

