Hajduk Spalato vs Villarreal – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Villarreal si recherà in Croazia per affrontare l’Hajduk Spalato giovedì 25 agosto nel secondo turno dei playoff di Europa Conference League. Il Sottomarino Giallo arriva in Croazia con un vantaggio di due gol, dopo essere uscito da una gara movimentata in Spagna con una vittoria per 4-2 nella notte. Il calcio di inizio di Hajduk Spalato vs Villarreal è previsto alle 21 Anteprima della partita Hajduk Spalato vs Villarreal: a che punto sono le due squadre Hajduk Spalato Dopo il secondo posto nella massima serie nazionale e la vittoria della Coppa di Croazia nella scorsa stagione, l’Hadjuk Spalato si è guadagnato un posto nel terzo turno di qualificazione per la prossima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilsi recherà in Croazia per affrontare l’giovedì 25 agosto nel secondo turno dei playoff di Europa Conference League. Il Sottomarino Giallo arriva in Croazia con un vantaggio di due gol, dopo essere uscito da una gara movimentata in Spagna con una vittoria per 4-2 nella notte. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo il secondo posto nella massima serie nazionale e la vittoria della Coppa di Croazia nella scorsa stagione, l’Hadjuksi è guadagnato un posto nel terzo turno di qualificazione per la prossima ...

