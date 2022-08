Guerra Russia-Ucraina, incendio nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Mosca aumenta le forze militari: troppe perdite (Di giovedì 25 agosto 2022) Zelensky: «Come il Titanic, non resterà a galla». Biden: «Abbiamo radunato il mondo contro l’aggressione di Putin». Di Maio incontra a Kiev il leader ucraino: «L’ Italia è sempre con voi». Ma è crisi con il Vaticano: scontro sul dolore del Papa per Dugina. Convocato il nunzio: «Ha spezzato i nostri cuori» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 25 agosto 2022) Zelensky: «Come il Titanic, non resterà a galla». Biden: «Abbiamo radunato il mondo contro l’aggressione di Putin». Di Maio incontra a Kiev il leader ucraino: «L’ Italia è sempre con voi». Ma è crisi con il Vaticano: scontro sul dolore del Papa per Dugina. Convocato il nunzio: «Ha spezzato i nostri cuori»

