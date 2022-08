Guendalina Tavassi, la bellissima figlia Gaia Nicolini passa alle semifinali di Miss Italia: la gioia della mamma (Di giovedì 25 agosto 2022) Guendalina Tavassi è una mamma orgogliosa: oggi ancora un po’ di più per la figlia Gaia Nicolini che ha passato il turno per le semifinali di Miss Italia, il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. LEGGI ANCHE : — Guendalina Tavassi ‘sgrida’ il suo fidanzato per quella foto: la reazione romantica di lui Guendalina ha infatti condiviso il momento della vittoria su Instagram, attraverso le stories, dove si vede sua figlia Gaia sfilare in costume rosso e superare il turno di selezioni. Gaia Nicolini e l’avventura a Miss Italia Lunghi capelli mori, ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 agosto 2022)è una mamma orgogliosa: oggi ancora un po’ di più per lache hato il turno per ledi, il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. LEGGI ANCHE : —‘sgrida’ il suo fidanzato per quella foto: la reazione romantica di luiha infatti condiviso il momentovittoria su Instagram, attraverso le stories, dove si vede suasfilare in costume rosso e superare il turno di selezioni.e l’avventura aLunghi capelli mori, ...

