Guardiola | “Bernardo Silva al Barcellona? Vi spiego la situazione”

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’amichevole di ieri trae Manchester City ha visto intrecciarsi diverse storie. La prima, ovviamente, è quella tra Xavi e. Non troppi anni fa, il primo vinceva la Champions League da giocatore al Barça e l’allenatore di quella squadra era proprio Pep. Ieri c’è stato il primo confronto da tecnici tra i due in amichevole, terminata 3-3. Un altro intreccio importante riguarda il mercato. È da tempo forte l’interesse delper. Il centrocampista del City, vista la grande concorrenza nel suo ruolo, non ha il posto da titolare assicurato e, soprattutto, gradirebbe la destinazione blaugrana.Proprio a questo proposito, è intervenuto Pepal termine del ...

paolooo777 : @Nathan_Gr_ Certo per guardiola avranno speso molto,ma basta anche guardare quanto restano mediamente i giocatori… - Mauallegro : @Alessan80140523 Quindi secondo te ci fosse Guardiola con quei peracottari a centrocampo giocheremmo meglio? Che so… - zazoomblog : Premier League 2022-2023: Haaland e Bernardo Silva salvano Guardiola - #Premier #League #2022-2023: #Haaland - sportface2016 : #PremierLeague | #Haaland e Bernardo #Silva salvano #Guardiola - TeoVisma : Partito piano il Manchester City... Che palla Bernardo Silva, poi ci si chiede perché Guardiola si oppone ogni vol… -

L'allenatore del Manchester Cityha parlato del possibile passaggio diSilva al Barcellona Pep, allenatore del Manchester City, al termine dell'amichevole contro il Barcellona ha parlato dell'interesse proprio dei blaugrana perSilva. LE ...... quando lo speaker annuncia il nome diSilva, da tempo accostato agli spagnoli. ... Soprattutto Xavi, allievo di. I ritmi non sono serrati ma l'intensità non manca, anzi. D'altronde ...L’allenatore del Manchester City Guardiola ha parlato del possibile passaggio di Bernardo Silva al Barcellona Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, al termine dell’amichevole contro il Barcel ...Reti e spettacolo nell’antipasto di Champions League tra blaugrana e citizen, organizzato per raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA. Sfida che si chiude sul 3-3. A segno anche l'attaccante olande ...