Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodi 25 agosto 2022 su Canale 5

Grand Hotel Intrighi e passioni torna in chiaro su Canale 5 la serie tv period drama con il nuovo appuntamento giovedì 25 agosto 2022.

Grand Hotel Intrighi e passioni stagione 3 episodio 11 La salute dei defunti. Andres cerca con ogni mezzo di dimostrare la pazzia di Laura, tanto che trova nella camera della donna una boccetta contenente dei sali di litio. Nel frattempo Alicia è tenuta prigioniera da Diego, il quale spera che il suo amante venga a liberarla per poterlo uccidere e lavare l'onta. Benen, intanto, riesce ad uscire indenne dai suoi raggiri e a far incolpare ...

