Grand Hotel 3 doppio appuntamento a gran finale: stasera e domani l’epilogo (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ arrivato il momento, per il pubblico di Canale 5, di conoscere il gran finale della terza stagione di grand Hotel, che cosa succederà nelle ultime due puntate che ci aspettano in onda oggi e domani? Iniziamo con le nostre anticipazioni per la puntata del 25 agosto 2022, con la penultima puntata di grand Hotel 3, in onda due episodi, il primo dal titolo La salute dei defunti e il secondo dal titolo Rivincita. Abbiamo lasciato Alicia ancora nelle grinfie di Diego. La ragazza è stata sequestrata, riuscirà a liberarsi o qualcuno la troverà prima che sia troppo tardi? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per penultima puntata di grand Hotel 3 che ci aspetta oggi in prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ arrivato il momento, per il pubblico di Canale 5, di conoscere ildella terza stagione di, che cosa succederà nelle ultime due puntate che ci aspettano in onda oggi e? Iniziamo con le nostre anticipazioni per la puntata del 25 agosto 2022, con la penultima puntata di3, in onda due episodi, il primo dal titolo La salute dei defunti e il secondo dal titolo Rivincita. Abbiamo lasciato Alicia ancora nelle grinfie di Diego. La ragazza è stata sequestrata, riuscirà a liberarsi o qualcuno la troverà prima che sia troppo tardi? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per penultima puntata di3 che ci aspetta oggi in prima ...

sapetetuttovoi : @RoxyRosaliaR E invece no, invece di grattarsi vengono qui a lamentarsi con le frasi prese da Grand Hotel - STARDUSTSTUDIO1 : ...e si riparte! Per la Città della Letteratura, a Brindisi. Ci vediamo il 27 per la presentazione. Grand Hotel pa… - francybine : Sono uscita di casa per fare 5 metri a buttare la spazzatura,vestita a cazzum spettinata tanto chi vuoi che incontr… - ParliamoDiNews : Grand Hotel: Intrighi e Passioni, programmazione di agosto 2022 #CATALOGHI #Canale5 #grandhotel #24agosto - cra_campania : Foto appena pubblicata @ Grand Hotel Vanvitelli -