Grand Hotel 3, anticipazioni 26 agosto 2022: Julio e Alicia coronano il loro sogno d'amore

L'ultima puntata di Grand Hotel 3 andrà in onda venerdì 26 agosto 2022 su Canale 5 alle ore 21:30 e sarà composta da due episodi ricchi di colpi di scena. In questo appuntamento finale, Diego sarà determinato ad uccidere Julio, mentre Cisneros porterà avanti la sua vendetta nei confronti del Murquia. Infine, Alicia e Julio, così come altri protagonisti, riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e a stare finalmente insieme.

Grand Hotel 3, puntata 26 agosto 2022: episodio 13 «Il Sacrificio»

La puntata finale della terza stagione di Grand Hotel 3 si aprirà con l'episodio intitolato Il Sacrificio. In questo episodio, ...

