Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che divengtano sempre più importanti con l'avvicinarsi delle elezioni. Il monitoraggio dell'Istituto Cattaneo con SWG mostra la tendenza della distribuzione dei seggi nei collegi uninominali che risulteranno decisivi per affidare ad una coalizione la maggioranza alla Camera ed al Senato. Lo scenario del 13 agosto ricalca quello delle settimane precedenti con il centrodestra che potrebbe addirittura conquistare l'80% dei collegi in entrambe le camere L'ultimo sondaggio è di: Barometro Politico Demopolis del 24 agosto FdI - 24 (-0,3% rispetto al 12 agosto) Pd - 22,6%

