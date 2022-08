Giulia De Lellis difende Chiara Nasti | «Finitela di rompere le palle!» cosa è successo? I dettagli

(Di giovedì 25 agosto 2022)Denelle ultime ore ha difeso; la bionda influencer viene spesso attaccata via web, soprattutto da quando ha annunciato la sua gravidanza. Come sappiamo, infatti, è incinta del giocatore della Lazio Mattia Zaccagni; la coppia è stata bombardata sui social con aspre critiche e per questo motivo la fidanzata di Carlo...

telodogratis : Lo sfogo di Giulia De Lellis sulla gravidanza di Chiara Nasti: “Adesso basta” - AngoloDV : Giulia De Lellis: matrimonio in vista per l'influencer #giuliadelellis #AngolodelleNotizie #uominiedonne #amici… - IsaeChia : Giulia De Lellis difende Chiara Nasti dalle continue critiche durante la gravidanza: “Fa schifo leggervi” L’ex cor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia De Lellis - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia De Lellis -

In sua difesa ora è scesaDe: l'ex corteggiatrice non è un'amica di Chiara Nasti ma le due fanno parte dello stesso settore e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto ...Andrea Damante e Elisa Visari: crisi in corso Il gossip C'è davvero in corso una crisi all'interno della coppia formata da Andrea Damante , ex storico diDe, e la sua attuale compagna Elisa Visari Per il momento si tratta esclusivamente di un gossip del tutto privo di fondamento ma destinato a fare il giro del web. Nelle ultime ore si ...I due forse sono diventati una coppia Iannone è uscito da poco da una relazione tormentata con Giulia de Lellis, ma dopo la fine di quel rapporto, gli sono stati attribuiti molti flirt tra cui Soleil ...L'ex tronista perde il pelo non ma il vizio. Su di lui è stata sganciata la bomba che lascia intendere che la storia è pronta a ripetersi.