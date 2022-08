Giovanni Simeone si presenta in conferenza stampa : " Ho sempre avuto in mente solo il Napoli, è un onore vestire questa maglia " (Di giovedì 25 agosto 2022) conferenza stampa di presentazione a Castelvoturno per Giovanni Simeone, nuovo acquisto in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni : "E' un onore essere al Napoli, sono molto contento di essere qua perchè ho sempre voluto un ambiente caldo e una piazza unica come questa. Vivrò la maglia azzurra con la passione che abbiamo noi argentini". "So che questa è la patria di Maradona e che qui hanno giocato campioni argentini di grande valore e io ce la metterò tutta per essere all'altezza della storia di questa città" Ti senti pronto per affrontare la responsabilità di essere al Napoli? "Penso di sì, mi sono sempre rialzato nei ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 25 agosto 2022)dizione a Castelvoturno per, nuovo acquisto in casa. Di seguito le sue dichiarazioni : "E' unessere al, sono molto contento di essere qua perchè hovoluto un ambiente caldo e una piazza unica come. Vivrò laazzurra con la passione che abbiamo noi argentini". "So cheè la patria di Maradona e che qui hanno giocato campioni argentini di grande valore e io ce la metterò tutta per essere all'altezza della storia dicittà" Ti senti pronto per affrontare la responsabilità di essere al? "Penso di sì, mi sonorialzato nei ...

