Gil Vicente vs AZ Alkmaar – pronostico e possibili formazioni

Dopo la vittoria dominante in casa la scorsa settimana, l'AZ Alkmaar si recherà in Portogallo per affrontare il Gil Vicente giovedì 25 agosto nel secondo turno dei playoff di Europa Conference League. La squadra di Pascal Jansen ha rifilato un 4-0 in casa e si trova a una partita di distanza dalla fase a gironi. Il calcio di inizio di Gil Vicente vs AZ Alkmaar è previsto alle 21 Anteprima della partita Gil Vicente vs AZ Alkmaar: a che punto sono le due squadre Gil Vicente Dopo il lodevole quinto posto nella Primeira Liga della scorsa stagione, il Gil Vicente si è qualificato per l'Europa Conference League al terzo turno e ha incontrato il Riga FC. Il pareggio per 1-1 in casa è stato seguito da una vittoria dominante per 4-0 nella seconda ...

