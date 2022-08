Giacomo Raspadori si presenta | Il Napoli mi ha voluto fortemente | ho scelto un club importante

(Di giovedì 25 agosto 2022)nuovo acquisto del, ha parlato in conferenza stampa dizione a Castelvolturno, ecco le sue parole : "E' stata una trattativa lunga ma la mia ambizione e la mia voglia era venire al, in unnel quale posso crescere e migliorare. La Società ha dimostrato di volermie quest mi ha dato ancor più convinzione a venire in azzurro". Qual è il tuo ruolo preferito? "Sicuramente mi sento più a mio agio stando nel mezzo dietro l'attaccante, ma le scelte tecniche le farà il mister e io sarò pronto a ogni soluzione" "Sono giovane, ho tanta strada da percorrere, sono un giocatore duttile che sa interpretare tutti i ruli dell'attacco. Certamente preferisco insierirmi tra le linee, poi ripeto io sono felicissimo di stare al ...

si è presentato ai tifosi azzurri in conferenza stampa: "Volevo tanto iniziare questo percorso e penso sia il momento giusto per crescere e migliorare. Napoli è la scelta migliore, ...Commenta per primo Il nuovo acquisto del Napoli,, si è presentato in conferenza stampa. L'ex Sassuolo ha parlato della sua voglia di vestire la maglia del Napoli, della posizione in campo e di alcuni illustri paragoni. SULLA ..."Avevo grande voglia di fare un nuovo passo nella mia carriera, venire qui a Napoli e anche provare i brividi di giocare la Champions League. Per me è il momento giusto per portare avanti la mia ambiz ...'La trattativa è stata lunga ma alla fine il traguardo raggiunto'.NAPOLI (ITALPRESS) - 'C'è stata da parte mia grande volontà di iniziare ...