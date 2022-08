GF Vip, Sonia Bruganelli prende malissimo le dichiarazioni di Adriana Volpe (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora catfight tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dopo le dichiarazioni al vetriolo della prima, infatti, la moglie di Paolo Bonolis non è rimasta a guardare e anzi ha reagito con forza. Ha infatti condiviso l’articolo con le dichiarazioni della rivale aggiungendo una musica in sottofondo piuttosto eloquente: “Envidioso” di Capo Plaza. Non solo, perché sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli comparso un nuovo post con un proverbio cinese: “Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolta sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato” scrive l’opinionista del GF Vip 7. Una frase chiaramente rivolta ad Adriana Volpe. Potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 agosto 2022) Ancora catfight tra. Dopo leal vetriolo della prima, infatti, la moglie di Paolo Bonolis non è rimasta a guardare e anzi ha reagito con forza. Ha infatti condiviso l’articolo con ledella rivale aggiungendo una musica in sottofondo piuttosto eloquente: “Envidioso” di Capo Plaza. Non solo, perché sul profilo Instagram dicomparso un nuovo post con un proverbio cinese: “Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolta sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato” scrive l’opinionista del GF Vip 7. Una frase chiaramente rivolta ad. Potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, ...

