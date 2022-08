GF Vip | Adriana Volpe svela il retroscena che l’ha spiazzata | cosa le ha proposto Signorini

(Di giovedì 25 agosto 2022) La nuova edizione del GF Vip è pronta a debuttare su Canale 5 con qualche novità, a partire dalle opinioniste in studio: come ormai è noto, al fianco di Sonia Bruganelli ci sarà Orietta Berti, che è subentrata al posto di. LEGGI ANCHE:– GF Vip, Sonia Bruganelli non prende affatto bene le dichiarazioni di, come reagisce sui social Proprioha raccontato dei, intervistata da FanPage: “I primi di giugno, mi ha stupito tantissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente”. “Ho ricevuto una telefonata da Alfonsoche mi diceva: ‘Ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa’” ha aggiunto...

Volpe: "Sonia Bruganelli al GF7 Basita dalla sua incoerenza"/ "Pare abbia fatto carte false" Sonia Bruganelli spiega come sia riuscita a farsi sbloccare la carta di credito: ' Dico ok. ...Come, ormai, è ben noto, Gf7 ripartirà il 19 settembre e al timone della conduzione ci sarà, ... Ebbene, nonostanteVolpe non abbia mai fatto mistero di voler ricoprire nuovamente il ruolo ...Adriana Volpe poteva tornare al Grande Fratello Vip ma ha dovuto dire di no ad Alfonso Signorini. L’ex opinionista del GF Vip è stata contattata dal conduttore che le ha fatto una proposta che lei per ...Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente. Nonostante questa proposta rivela di essere rimasta ancora buona amica ...