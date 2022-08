Gf Vip 7, Sonia Bruganelli e la pungente replica alle nuove dichiarazioni di Adriana Volpe (Di giovedì 25 agosto 2022) Sonia Bruganelli ha risposto, ancora una volta, alle ultime dichiarazioni rilasciate da Adriana Volpe sul suo conto. L’intervista di ieri ai microfoni di FanaPage.it non è sicuramente andata giù a Sonia che ne ha approfittato per rispondere, a modo suo, a ciò che aveva raccontato l’ex collega. Proprio ieri infatti, vi avevano parlato dell’intervista della Volpe in cui parlava non solo di una proposta inaccettabile avanzata da Alfonso Signorini, ma anche del suo rapporto con Sonia Bruganelli. Inizialmente aveva detto: Su Sonia rimango basita. Posso solo dire che è un mostro di incoerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 agosto 2022)ha risposto, ancora una volta,ultimerilasciate dasul suo conto. L’intervista di ieri ai microfoni di FanaPage.it non è sicuramente andata giù ache ne ha approfittato per rispondere, a modo suo, a ciò che aveva raccontato l’ex collega. Proprio ieri infatti, vi avevano parlato dell’intervista dellain cui parlava non solo di una proposta inaccettabile avanzata da Alfonso Signorini, ma anche del suo rapporto con. Inizialmente aveva detto: Surimango basita. Posso solo dire che è un mostro di incoerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata ...

