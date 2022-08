Germania, è emergenza gas: al via le misure di risparmio per ridurre i consumi del 20%. Aziende energivore a rischio fermo (Di giovedì 25 agosto 2022) Berlino si prepara a un inverno di austerity energetica, con famiglie e imprese chiamate a ridurre i consumi. Nonostante i flussi del gasdotto Nord Stream 1 che collega Russia e Germania siano già stati ridotti da Mosca al 20%, Gazprom ha annunciato altri tre giorni di stop della condotta a partire dal prossimo 28 agosto. Per far fronte alla mancanza di gas russo il cancelliere Olaf Scholz ed il suo vice Robert Habeck si sono recati in Canada per concordare con il premier Justin Trudeau piani di forniture a medio lungo termine sia di gas liquido che di idrogeno, a partire dal 2025. Habeck ha avvertito: “Abbiamo davanti a noi un inverno molto difficile. Dobbiamo mettere in conto che Vladimir Putin riduca ulteriormente il gas. Con i siti di stoccaggio pieni abbiamo però un cuscinetto di sicurezza e possiamo lavorare a soluzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Berlino si prepara a un inverno di austerity energetica, con famiglie e imprese chiamate a. Nonostante i flussi del gasdotto Nord Stream 1 che collega Russia esiano già stati ridotti da Mosca al 20%, Gazprom ha annunciato altri tre giorni di stop della condotta a partire dal prossimo 28 agosto. Per far fronte alla mancanza di gas russo il cancelliere Olaf Scholz ed il suo vice Robert Habeck si sono recati in Canada per concordare con il premier Justin Trudeau piani di forniture a medio lungo termine sia di gas liquido che di idrogeno, a partire dal 2025. Habeck ha avvertito: “Abbiamo davanti a noi un inverno molto difficile. Dobbiamo mettere in conto che Vladimir Putin riduca ulteriormente il gas. Con i siti di stoccaggio pieni abbiamo però un cuscinetto di sicurezza e possiamo lavorare a soluzioni ...

