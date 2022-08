GdS – Roma, Belotti si avvicina: Felix alla Cremonese porta il Gallo da Mourinho (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 17:45:58 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Il club lombardo in queste ore sta definendo l’acquisto dell’attaccante ghanese per 6 milioni più 3 di bonus. Belotti spera di essere a Trigoria tra domani o venerdì Si avvicina a grandi passi l’arrivo di Andrea Belotti alla Roma. Manca ancora qualche piccolo passaggio, poi Felix sarà un giocatore della Cremonese e l’ex Torino diventerà ufficialmente giallorosso. Nel dettaglio, in questo momento si sta definendo l’ingaggio del ghanese alla Cremonese per circa sei milioni più tre di bonus e ingaggio da 500mila euro netti a stagione. A quel punto, Pinto chiuderà definitivamente per Belotti, che spera di arrivare a ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 17:45:58 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dGazzetta: Il club lombardo in queste ore sta definendo l’acquisto dell’attaccante ghanese per 6 milioni più 3 di bonus.spera di essere a Trigoria tra domani o venerdì Sia grandi passi l’arrivo di Andrea. Manca ancora qualche piccolo passaggio, poisarà un giocatore dellae l’ex Torino diventerà ufficialmente giallorosso. Nel dettaglio, in questo momento si sta definendo l’ingaggio del ghaneseper circa sei milioni più tre di bonus e ingaggio da 500mila euro netti a stagione. A quel punto, Pinto chiuderà definitivamente per, che spera di arrivare a ...

