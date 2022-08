GdS – Bologna, presentato Lucumi, sarà disponibile già con il Milan (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 16:05:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Il difensore, in arrivo dal Genk, ha ricevuto il permesso di soggiorno ed è già disponibile per la sfida di San Siro con il Milan. “Dovrò imparare a conoscere il campionato italiano, mio papà mi faceva vedere la Serie A quando ero piccolo” Dal nostro inviato a Casteldebole Matteo Dalla Vite 24 agosto– Milano Si presenta Jhon Lucumi, colombiano prelevato dal Genk tramite pagamento della clausola di 8 milioni di euro: essendo arrivato il permesso di soggiorno può già essere disponibile per la gara di San Siro contro il Milan e le quotazioni di titolarità (al posto di Bonifazi) salgono di ora in ora. La presentazione — Al suo fianco, il direttore ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 16:05:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Il difensore, in arrivo dal Genk, ha ricevuto il permesso di soggiorno ed è giàper la sfida di San Siro con il. “Dovrò imparare a conoscere il campionato italiano, mio papà mi faceva vedere la Serie A quando ero piccolo” Dal nostro inviato a Casteldebole Matteo Dalla Vite 24 agosto–o Si presenta Jhon, colombiano prelevato dal Genk tramite pagamento della clausola di 8 milioni di euro: essendo arrivato il permesso di soggiorno può già essereper la gara di San Siro contro ile le quotazioni di titolarità (al posto di Bonifazi) salgono di ora in ora. La presentazione — Al suo fianco, il direttore ...

