Gazzetta: Ndombele ha subito dimostrato la voglia di riscattarsi a Napoli dopo l’esperienza al Tottenham (Di giovedì 25 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport dedica un commento alla prestazione di Tanguy Dombele, autore del gol che ieri ha aperto la partita amichevole del Napoli con la Juve Stabia, allo stadio Maradona. “Su una palla vagante a centrocampo, che scendeva dall’alto, con uno stop a seguire di esterno destro il francese ha saltato un avversario, poi un tocchetto per sistemare ancora di esterno la sfera dunque un gran destro imprendibile a mezza altezza, nell’angolo più lontano. Davvero un bel gesto unito ad altri, con giocate in verticale che dovranno trovare l’intesa coi nuovi compagni, strettamente legata pure ai tempi di gioco. Ndombele, insomma ha subito dimostrato che gran voglia abbia di riscattarsi a Napoli dopo le due ultime stagioni non brillanti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladello Sport dedica un commento alla prestazione di Tanguy Dombele, autore del gol che ieri ha aperto la partita amichevole delcon la Juve Stabia, allo stadio Maradona. “Su una palla vagante a centrocampo, che scendeva dall’alto, con uno stop a seguire di esterno destro il francese ha saltato un avversario, poi un tocchetto per sistemare ancora di esterno la sfera dunque un gran destro imprendibile a mezza altezza, nell’angolo più lontano. Davvero un bel gesto unito ad altri, con giocate in verticale che dovranno trovare l’intesa coi nuovi compagni, strettamente legata pure ai tempi di gioco., insomma hache granabbia dile due ultime stagioni non brillanti ...

napolista : Gazzetta: #Ndombele ha subito dimostrato la voglia di riscattarsi a Napoli dopo l’esperienza al Tottenham Il franc… - sportli26181512 : Napoli, che festa per i nuovi. E contro la Juve Stabia Ndombele va subito in gol: Napoli, che festa per i nuovi. E… - Gazzetta_it : Napoli: 3-0 alla Juve Stabia e che accoglienza per i nuovi, #Ndombele subito in gol - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: Gazzetta - Napoli senza limiti, dove può arrivare? Ancora non si sono visti Ndombele, Raspadori e Simeone https://t.co… - tuttonapoli : Gazzetta: 'Dove può arrivare una squadra che ha Ndombele, Raspadori e Simeone in panchina?' -