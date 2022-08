Gasperini ha il suo centravanti: l’Atalanta prende Hojlund (Di giovedì 25 agosto 2022) Hojlund diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il ragazzo domani sarà a Bergamo Mesi, settimane di richieste, ma finalmente l’Atalanta ha il centravanti tanto richiesto da Gian Piero Gasperini. A Bergamo approderà Rasmus Hojlund: attaccante dello Sturm Graz. Ecco tutti i dettagli. Come ribadito da Sky Sport, per Hojlund l’Atalanta ha pagato un totale di 17 milioni di euro. Ora i nerazzurri si possono definire al completo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022)diventerà un nuovo giocatore del. Il ragazzo domani sarà a Bergamo Mesi, settimane di richieste, ma finalmenteha iltanto richiesto da Gian Piero. A Bergamo approderà Rasmus: attaccante dello Sturm Graz. Ecco tutti i dettagli. Come ribadito da Sky Sport, perha pagato un totale di 17 milioni di euro. Ora i nerazzurri si possono definire al completo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

