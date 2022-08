Gas: schizza a 315 euro, nuovo record. Governo al lavoro per piano risparmi energia (Di giovedì 25 agosto 2022) Prosegue la corsa al rialzo del prezzo del gas. Una fiammata porta il futures sul gas, negli scambi ad Amsterdam, a toccare i 315 euro (+8%). Poi si assesta su quota 310 euro, un rialzo comunque ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 agosto 2022) Prosegue la corsa al rialzo del prezzo del gas. Una fiammata porta il futures sul gas, negli scambi ad Amsterdam, a toccare i 315(+8%). Poi si assesta su quota 310, un rialzo comunque ...

