Gas | schizza a 302 euro | nuovo record | poi ripiega Governo al lavoro per piano risparmi energia

AleaCaptaEst : RT @ItaliaOggi: Gas: schizza a 302 euro, nuovo record - Miti_Vigliero : *** Gas: corsa senza freni, schizza a 312 euro al MWh @sole24ore - Olindo35055898 : RT @fratotolo2: Il #gas schizza a 300 euro - Chiara255947154 : Gas: tocca 302 euro, nuovo record - Mariano_tweet : @CarloCalenda @matteosalvinimi @berlusconi @GiuseppeConteIT Ormai schizza più il gas che io -

Attenzione sul prezzo delAl momento l'inverno sembra messo al riparo. Le importazioni dalla Russia valevano circa il 40% del fabbisogno : ora circa la metà. Ma gli stoccaggi proseguono a buon ...... mentre per il contratto ottobre siamo a 315 euro (+.,3%) Ilcontinua quindi la volata, iniziata con l'annuncio di Mosca che fermera' per 3 giorni, a fine mese, l'approvvigionamento diall'...Mentre resta alta la tensione sui prezzi del gas, il governo italiano lavora al piano di risparmio energetico. Ecco cosa prevede ...Il prezzo del gas continua a schizzare in alto. Ad Amsterdam si regitra tensione fin dai primi scambi per il future sul gas naturale. Il contratto è sempre sui massimi e ritocca il suo record toccando ...