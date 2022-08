Gas, prezzo record a 320 euro. Ft: «Hedge fund all'attacco del debito italiano» (Di giovedì 25 agosto 2022) Gas, nuova fiammata: il futures, negli scambi ad Amsterdam, arriva a 317 euro al MWh (+8%), per poi arrivare a toccare sul finale di seduta i 320 euro al megawattora ad Amsterdam,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 agosto 2022) Gas, nuova fiammata: il futures, negli scambi ad Amsterdam, arriva a 317al MWh (+8%), per poi arrivare a toccare sul finale di seduta i 320al megawattora ad Amsterdam,...

