Gas, nuovo record: il prezzo tocca i 321 euro/megawattora. Cisl: “Così a rischio le imprese metalmeccaniche” (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si ferma la corsa dei future sul gas al Ttf di Amsterdam. Le quotazioni hanno chiuso a 321 euro/megawattora. Un rialzo vertiginoso nell’ambito della peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai governi di tutta europa. L’impennata ha anche portato i prezzi dell’energia in tutto il continente a livelli mai visti prima: in Italia il prezzo medio fissato per l’energia elettrica per la giornata di domani è salito a 718 euro al megawattora (con un massimo di 800 nelle ore di picco) contro i 614,76 euro di oggi. Risultato: costi alle stelle per i comparti più energivori. “Sul gas fate presto. L’industria metalmeccanica rischia una grave frenata e di fermare un terzo delle imprese“, è l’allarme è il segretario generale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si ferma la corsa dei future sul gas al Ttf di Amsterdam. Le quotazioni hanno chiuso a 321. Un rialzo vertiginoso nell’ambito della peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai governi di tuttapa. L’impennata ha anche portato i prezzi dell’energia in tutto il continente a livelli mai visti prima: in Italia ilmedio fissato per l’energia elettrica per la giornata di domani è salito a 718al(con un massimo di 800 nelle ore di picco) contro i 614,76di oggi. Risultato: costi alle stelle per i comparti più energivori. “Sul gas fate presto. L’industria metalmeccanica rischia una grave frenata e di fermare un terzo delle“, è l’allarme è il segretario generale ...

Agenzia_Ansa : Il gas tocca 315 euro, poi si assesta su quota 310. Il rialzo resta vertiginoso nella peggiore crisi di approvvigio… - repubblica : Mercati, nuovo record del gas a 315 euro/MWh. Le Borse danno cenni di ripresa. Ft: 'Record di scommesse dei fondi c… - Agenzia_Ansa : Gas: nuova chiusura record a 321,4 euro (+10%). Nuovo rally ad Amsterdam in vista della chiusura del Nord Stream… - CastellinoLuigi : RT @Agenzia_Ansa: Gas: nuova chiusura record a 321,4 euro (+10%). Nuovo rally ad Amsterdam in vista della chiusura del Nord Stream #ANSA ht… - Eib63 : RT @Agenzia_Ansa: Gas: nuova chiusura record a 321,4 euro (+10%). Nuovo rally ad Amsterdam in vista della chiusura del Nord Stream #ANSA ht… -