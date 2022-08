Gas, nuovo record: il prezzo tocca i 320 euro/megawattora. Giorgetti: “Senza price cap l’Ue fa il gioco della Russia” (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si ferma la corsa dei future sul gas al Ttf di Amsterdam. Giovedì mattina le quotazioni hanno toccato i 320 euro/megawattora, prima di ripiegare a 308. Un rialzo vertiginoso nell’ambito della peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai governi di tutta europa. L’impennata ha anche portato i prezzi dell’energia in tutto il continente a livelli mai visti prima: in Italia il prezzo medio fissato per l’energia elettrica per la giornata di domani è salito a 718 euro al megawattora (con un massimo di 800 nelle ore di picco) contro i 614,76 euro di oggi. Risultato: costi alle stelle per i comparti più energivori. “Sul gas fate presto. L’industria metalmeccanica rischia una grave frenata e di fermare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si ferma la corsa dei future sul gas al Ttf di Amsterdam. Giovedì mattina le quotazioni hannoto i 320, prima di ripiegare a 308. Un rialzo vertiginoso nell’ambitopeggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai governi di tuttapa. L’impennata ha anche portato i prezzi dell’energia in tutto il continente a livelli mai visti prima: in Italia ilmedio fissato per l’energia elettrica per la giornata di domani è salito a 718al(con un massimo di 800 nelle ore di picco) contro i 614,76di oggi. Risultato: costi alle stelle per i comparti più energivori. “Sul gas fate presto. L’industria metalmeccanica rischia una grave frenata e di fermare un ...

