Gas, nuovo prezzo da record: fiammata a 315 euro (Di giovedì 25 agosto 2022) Gas, nuova fiammata: il futures, negli scambi ad Amsterdam, arriva a 315 euro al MWh (+8%), per poi assestarsi su quota 310 euro. Un rialzo vertiginoso sulla peggiore crisi di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 agosto 2022) Gas, nuova: il futures, negli scambi ad Amsterdam, arriva a 315al MWh (+8%), per poi assestarsi su quota 310. Un rialzo vertiginoso sulla peggiore crisi di...

LaVeritaWeb : Nuovo record a 295 euro/Mwh per le minacce di Gazprom. La sinistra invoca il modello spagnolo, peccato che non sia… - MediasetTgcom24 : Nuovo record per il prezzo del gas: sfondata quota 300 euro | Il governo lavora al piano risparmi #gas #amsterdam - tg2rai : Nuovo balzo del prezzo del #gas che sfonda la quota dei 300 euro al megawatt/ora per poi ripiegare. A pesare l'annu… - massimobordonar : RT @alebarbano: Il 25 settembre si vota, il 20 ottobre, quando il nuovo governo potrebbe non essersi ancora formato, l’Italia tratterà il t… - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Carlo #Calenda commenta la notizia di un nuovo aumento del prezzo del gas: 'Siamo in emergenza nazionale.… -